Механизмът за сигурност, вдъхновен от член 5 на НАТО, остава основната гаранция за сигурността на Украйна, заяви италианският министър-председател Джорджия Мелони, цитирана от Kyiv Independent. 

„Италианското предложение, базирано на механизъм, вдъхновен от член 5 от Договора за НАТО, в момента е основният вариант на масата. Това е потенциален принос към мира, който нашата нация е направила, и мисля, че трябва да се гордеем с него“, заяви Мелони.

Член 5 от НАТО, един от най-важните пактове на алианса за сигурност, постановява принципа на колективна отбрана. Според текста атака срещу един член се счита за атака срещу всички.

Изказването на Мелони идва в момент, в който американският президент Доналд Тръмп засили усилията си да посредничи за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна.

Кремъл похвали усилията на САЩ за край на войната, но е недоволен от предложенията на Европа

„Най-накрая, след три години и половина, през които Русия не даде никакви признаци за диалог, а просто изискваше капитулацията на Киев, се появи лъч надежда за преговори“, заяви премиерът на Италия.

Мелони вече предложи гаранция за сигурност, която изисква от съюзниците на Украйна да вземат решение в рамките на 24 часа от подновяване на руската инвазия дали да изпратят swoi войски или не, съобщи Bloomberg на 20 август.

Разширяването на член 5 от НАТО към Украйна би било „най-простото и най-ефективното предложение“ и би проверило намеренията на Русия за мир, заяви Мелони още през март.

Тръмп за Путин и Зеленски: Трябва да ги събера и двамата по едно и също време

Шефът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак и секретарят на Съвета по отбрана Рустем Умеров заминават за Ню Йорк тази седмица, за да обсъдят гаранциите за сигурност и бъдещите мирни преговори, съобщи Bloomberg на 27 август.

Предстоящата среща ще се фокусира върху бъдещите гаранции за сигурност за Украйна и организирането на среща между Киев и Москва, заяви анонимен източник, запознат с плановете.

