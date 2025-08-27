Механизмът за сигурност, вдъхновен от член 5 на НАТО, остава основната гаранция за сигурността на Украйна, заяви италианският министър-председател Джорджия Мелони, цитирана от Kyiv Independent.

„Италианското предложение, базирано на механизъм, вдъхновен от член 5 от Договора за НАТО, в момента е основният вариант на масата. Това е потенциален принос към мира, който нашата нация е направила, и мисля, че трябва да се гордеем с него“, заяви Мелони.

Член 5 от НАТО, един от най-важните пактове на алианса за сигурност, постановява принципа на колективна отбрана. Според текста атака срещу един член се счита за атака срещу всички.

Изказването на Мелони идва в момент, в който американският президент Доналд Тръмп засили усилията си да посредничи за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна.

„Най-накрая, след три години и половина, през които Русия не даде никакви признаци за диалог, а просто изискваше капитулацията на Киев, се появи лъч надежда за преговори“, заяви премиерът на Италия.

Мелони вече предложи гаранция за сигурност, която изисква от съюзниците на Украйна да вземат решение в рамките на 24 часа от подновяване на руската инвазия дали да изпратят swoi войски или не, съобщи Bloomberg на 20 август.

Разширяването на член 5 от НАТО към Украйна би било „най-простото и най-ефективното предложение“ и би проверило намеренията на Русия за мир, заяви Мелони още през март.

Шефът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак и секретарят на Съвета по отбрана Рустем Умеров заминават за Ню Йорк тази седмица, за да обсъдят гаранциите за сигурност и бъдещите мирни преговори, съобщи Bloomberg на 27 август.

Предстоящата среща ще се фокусира върху бъдещите гаранции за сигурност за Украйна и организирането на среща между Киев и Москва, заяви анонимен източник, запознат с плановете.

