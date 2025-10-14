dalivali.bg
Зеленски лиши кмета на Одеса от украинско гражданство

Балетистът Сергей Полунин също се лиши от гражданството си

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:35 ч. 14.10.2025 г.

Президентът Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов, известна фигура в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, който предизвика скандал с прокремълските си позиции.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Телеграм украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки указ, подписан от Володимир Зеленски.

СБУ обвини Труханов, че има руско гражданство и „притежава валиден международен паспорт на агресорската страна“, което заинтересованото лице винаги е отричало.

Бивш депутат, Труханов е от 2014 г. кмет на Одеса, третия по големина град в Украйна и важен пристанищен град на Черно море, в южната част на Украйна.

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет.

Защо Тръмп реши да помогне на Украйна да атакува руската икономика?

Преди считан за политик с проруски нагласи, Труханов промени позицията си след нахлуването в Украйна през 2022 г. и публично разкритикува Москва, като се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

Източник от украинското президентство съобщи, че балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, който има голяма татуировка на гърдите, изобразяваща президента Владимир Путин, понякога е наричан „лошото момче“ на балета заради страстните си изпълнения и противоречивите си изявления.

Владимир Путин: Добре, няма да го правя повече

През 2012 г. той напусна внезапно Британския кралски балет, след като беше повишен в балетна звезда.

Роден в южната част на Украйна, той притежава руско гражданство от 2018 г. През 2022 г. той подкрепи руската инвазия, а преди това, през 2014 г., приветства анексирането на Крим от Русия, където е живял и работил.

Зеленски е лишил от украинско гражданство и бившия депутат Олег Цариов, преминал на проруска страна и жертва на опит за убийство през 2023 г.

