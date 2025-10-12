Възможно е Гърция да бъде класифицирана като страна, в която овцете и козите ще бъдат подложени на задължителна ваксинация, което ще доведе до забрана на износа на млечни продукти към страни, които не позволяват внос от такива държави.

„Фета“ е един от най-успешните продукти, които Гърция изнася, а именно този износ е в опасност, след като от 2024 г. епидемия от шарка по овцете опустошава стадата, въпреки че сегашните запаси от мляко и производството на сирене покриват моментните нужди на сектора.

Хора от индустрията предупреждават, че през пролетта на 2026 г. се очаква недостиг и проблеми за сектора.

Заплахите за сектора

Заради проблемите е възможно Гърция да въведе масова ваксинация на овце и кози и така да загуби големи пазари като САЩ Канада, Австралия и Обединеното кралство. Тези държави не допускат внос на млечни продукти от страни, които прилагат ваксинация срещу шарката, защото ги смятат за рискови.

Гърция е много зависима от износа на сирене, тъй като през 2024 г. износът е за над 780 млн. евро.

Друг проблем е очакваната липса на суровини за производството на сирене заради намалял брой на годни животни, тъй като се очаква бурно разпространение на болестта. В такива случаи властите налагат забрана на движение на животните и доставки на мляко.

Епидемични данни

Според Министерство на земеделието на Гърция досега са засегнати над 260 000 овце и кози в около 1100 ферми. Силно засегнат е регионът Тесалия, който е важен за производството на мляко и сирене „Фета“ – осигурява 40% от млякото за тази марка.

Първите сигнали за случаи на шарка по овцете в Гърция датират от юли месец 2024 г.

Към 9 август 2024 г. Гърция е съобщила за 47 огнища с над 2000 случая, а Румъния е уведомила за 56 огнища с повече от 5000 случая. Данните са от Световната информационна система за здравето на животните (WAHIS).

Първоначалните огнища са открити в област Тесалия, която беше засегната преди това и от голямото наводнение и осигурява около

В момента се провеждат епидемиологични и лабораторни проучвания, които имат за цел да изяснят пътищата на предаване и обхвата на разпространението на вируса и е забранено движението на животни в няколко региона на Тесалия, Македония и Централна Гърция.

Каква се ефектите

В някои райони вече има дефицит на мляко и забавяне на производството на сирене. Фермерите пък се оплакват от бавно изплащане на компенсациите и недостатъчен персонал във ветеринарните служби.

Увеличила се е и цената на сиренето с около 15% за последната година. Реално обаче няма спиране на производството, а само повишени разходи.

Експерти прогнозират, че ефектите ще се почувстват най-силно през пролетта на 2026 г., като предполагат, че ще има недостиг на суровини и повишение на цените с още 10-15%.

Износът на „Фета“ може също да се забави временно поради извършване на санитарни проверки и международни ограничения. В същото време от гръцкото Министерство на земеделието съобщават оптимистични прогнози, че ситуацията ще се стабилизира през втората половина на 2026 г., когато трябва да даде резултат политиката на властите с прилагане на мерки за биосигурност.

