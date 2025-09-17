Асоциацията на млекопреработвателите: Масовата ваксинация при дребните преживни животни не е оптимално решение

От Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) у нас се обявиха против масовата ваксинация на дребните преживни животни в страната.

„Предвид актуалната епизоотична обстановка и констатираните огнища/случаи на шарка при овце и кози и във връзка с обсъжданата от компетентните институции възможност за масова ваксинация на дребните преживни животни - в някои региони на страната сдружение „НАМ“ и представители на българския животновъден сектор, заявяваме своята категорична позиция против въвеждането на масова ваксинация на дребните преживни животни в страната“, посочват от организацията.

Според тях масовата ваксинация на дребните преживни животни следва да бъде разгледана не само от гледна точка на ветеринарно-медицинската практика, но и като стратегическо решение с широки икономически последствия. Ваксинацията не е универсално решение на проблема.

„По данни на експерти, наложените ограничения върху търговията с животни и продукти след ваксинация могат да имат далеч по-тежък ефект от самата болест. Въвеждането на ваксинация в настоящата ситуация би могло да доведе до значителни ограничения и икономически последствия за сектора - загуба на вътрешни и външни пазари за българско месо и млечни продукти към редица ключови пазари“, посочват от Асоциацията.

Според тях ваксинацията не следва да бъде разглеждана като единствено или универсално решение. Самостоятелното прилагане на ваксина няма да доведе до трайно ограничаване на заболяването и до очаквания резултат. Ефективната стратегия следва да включва прилагането на останалите необходими мерки – стриктен и строг ветеринарен контрол, ранна и навременна диагностика, ограничителни мерки и проверки на стопанствата за засилена биосигурност.

„Ваксинацията не е панацея - тя може да бъде компонент във всички мерки, но ако се приложи самостоятелно, без стриктен ветеринарен контрол, без биосигурност и без ясни правила за търговия, рискът от обратни ефекти - икономически, здравни и репутационни - е значителен. Секторът „Дребни преживни животни“ е ключов за българското животновъдство и изисква отговорен подход, основан на реални данни, а не на прибързани решения. Необходимо е внимателно да бъдат преценени всички ефекти от евентуална ваксинация – както ветеринарни, така и икономически. Важно е мерките да бъдат балансирани и съобразени с реалната обстановка у нас, която към момента показва признаци на стабилизиране“, се посочва още в позицията на организацията.