Държавата е в пълна готовност за ваксинация срещу шарката по овцете и козите. Това обяви министърът на земеделието Георги Тахов, след среща с експерти и животновъдите в Министерския съвет днес.

През изминалата седмица няма нови огнища, увериха от Българската агенция за безопасност на храните.

Въпреки това министърът на земеделието е дал две седмици на животновъди и млекопреработватели да решат „за“ или „против“ ваксинацията.

На този етап големите производители са разделени, защото се притесняват от икономически загуби на външните пазари в случай на ваксинация.

„Абсолютна готовност имаме. Тази седмица в Брюксел проведохме срещи с ЕК , получихме одобрени за ваксина .Вчера ваксината сме я регистрирали на територията на нашата страна, имаме пълна готовност, но докато не вземем обратна връзка от самите животновъди от гледна точка дали те са готови на всичките ограничения след това, ние не бихме пристъпили еднолично към това наше действие“, заяви министър Тахов.

