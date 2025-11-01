Най-малко девет души са загинали при блъсканица в храм в Южна Индия, предаде Ройтерс. Инцидентът е станал тази сутрин. Храмът се намира в индийския щат Андхра Прадеш.

Местните власти заявиха, че ще бъде проведено "разследване на трагичния инцидент".

Около 25 000 души са се били събрали в храма, който може да побере само около 2000, което довело до блъсканицата.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви в социалната мрежа "Екс", че семействата на загиналите ще получат компенсация от по 200 хиляди рупии (2300 щатски долара).

Най-малко девет души бяха премазани до смърт от тълпа в индуистки храм в южноиндийския щат Андра Прадеш в събота, съобщи губернаторът на щата.

Трагедията е станала в храма Венкатешвара, където се бе събрала тълпа от поклонници.

Премиерът Нарендра Моди изказа съболезнования на онези, „които са загубили своите близки“. „Моля се ранените да се възстановят скоро“, добави Моди.

Смъртоносните блъсканици са често срещано явление на големи индийски събирания и религиозни празници.

Само тази година през септември най-малко 36 души загинаха след блъсканица в щата Тамил Наду на предизборен митинг на гастролиращия в политиката популярен актьор Виджай.

А през юни, внезапно нахлуване на тълпата на индуски фестивал в крайбрежния щат Одиша предизвика блъсканица, при която загинаха най-малко трима души и няколко други бяха ранени.

Предишния месец шестима души бяха смазани до смърт в западния щат Гоа, след като хиляди се събраха за популярен ритуал с ходене по огън. През януари най-малко 30 души загинаха в ранна сутрешна блъсканица на Кумбха Мела, индуски мегафестивал в северния град Праяградж.

