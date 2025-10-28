Властите в индийската съюзна територия Делхи, заедно с Индийския институт за технологии "Канпур" (Indian Institute of Technology Kanpur), проведоха изпитания на инженерна технология, известна като засяване на облаци, предаде новинарска агенция ПТИ.

Целта на тази технология е да се предизвика дъжд чрез впръскване на регенти в облаците.

Днешното изпитание се състоя в няколко района на индийската столица, а през следващите няколко дни са планирани още подобни експерименти, заяви министърът на околната среда на съюзната територия Делхи - Манджиндер Сингх Сирса.

Засяването бе осъществено от самолет "Чесна", който излетя от летището в град Капур и прелетя над няколко района на Делхи, сред които Бурари, Карол Баг и Майур Вихар.

Министър Сирса и Индийският институт за технологии Канпур заявиха, че е възможно изкуствено предизвиканият дъжд да започне между между 15 минути и 4 часа след края на изпитанието. По-късно днес в покрайнините на Делхи ще бъде осъществен още един експериментален полет, а през следващите дни са планирани между 9 и 10 опита.

"Правителството предприе огромна стъпка за намаляване на замърсяването. Ако изпитанията са успешни, ще изготвим дългосрочен план", подчерта министърът.

Властите в Делхи се надяват, че изкуствено предизвиканият дъжд ще помогне за справяне със замърсяването на въздуха в столицата. Експериментите са част от по-широката стратегия на правителството на Делхи за намаляване на влошаващото се качество на въздуха през зимните месеци.

Миналата седмица бе осъществен експериментален полет над делхийския район Бурари. Тогава бяха изпуснати малки количества съединения на сребърен йодид и натриев хлорид, използвани за изкуственото предизвикване на дъжд. Този експеримент обаче не постигна успех поради ниската влажност на въздуха, която беше около 20%. Засяването на облаци обикновено е успешно при влажност от 50%.

На 25 септември правителството на Делхи подписа меморандум за разбирателство с Индийския институт за технологии "Канпур" за провеждане на пет опита за засяване на облаци в северозападните райони на Делхи. На 7 май местното правителство одобри предложение за реализиране на петте експеримента, за които бяха отделени 3,21 млн. рупии (около 313 000 евро). Изпитанията обаче бяха многократно отлагани поради неблагоприятни метеорологични условия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK