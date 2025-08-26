Вулканът Етна на италианския остров Сицилия отново избухна и избълва облаци пепел. Властите издадоха най-високо предупреждение за въздушния трафик.

Засега летището в Катаня няма да преустановява работа.

Учени продължават да изследват неспиращата активност на вулкана. Термокамера показва най-горещите зони след изригването.

Етна винаги напомня за себе си

В последните месеци сицилианският гигант Етна за пореден път демонстрира защо е смятан за най-активния вулкан в Европа.

Разположен на източния бряг на Сицилия и извисяващ се на над 3300 метра, стратовулканът е почти непрекъснато в движение – от умерени нощни „фойерверки“ до редки, но внушителни експлозии, видими от космоса.

Според учените от Италианския национален институт по геофизика и вулканология причината за честите изригвания се крие дълбоко под повърхността. Там, на няколко километра под кратерите, се намира магмена камера, захранвана от сложната тектонична система в района.

Африканската плоча бавно се подпъхва под Евразийската, а влагата, която се освобождава при този процес, понижава температурата на топене на скалите и води до образуване на нова магма.

Когато налягането в този подземен резервоар стане прекалено високо, магмата и газовете намират път към повърхността през основния кратер или през странични отвори. Така се раждат различни видове изригвания – от стромболиански експлозии с огнени лапили, до пароксизми с лава фонтани на височина над километър.

Само през последната година Етна поднесе няколко зрелищни представления. През юли и август 2024 г. пепелни колони, издигащи се на 9 км, затвориха въздушното пространство над Катания и предизвикаха отменяне на десетки полети.

През февруари 2025 г. стромболианска активност освети зимното небе на Сицилия, а туристи станаха свидетели на рядък „вулканичен светлинен стълб“. На 2 юни 2025 г. Етна изригна с мощен пирокластичен поток – бърза лавина от газ, камъни и пепел, която се спусна в долината Валле дел Леоне.

За да следят тези събития, италианските вулканолози разполагат с модерна мрежа от сеизмометри, GPS станции, инфрачервени камери и сателити. Те измерват движенията на склоновете, температурните промени и химичния състав на газовете, за да прогнозират следващия изблик.

Макар че последните изригвания не застрашиха пряко населението, Етна остава под постоянно наблюдение. Учените напомнят, че неговата мощ може да бъде едновременно красива и опасна и че всяко ново пробуждане е напомняне за динамиката на планетата ни.

