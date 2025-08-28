Големи облаци дим се издигат от най-известната планина в Япония. За нула време вулканичната пепел се разпространява в гъсто населената столица Токио, замъглявайки въздуха и покривайки сгради и превозни средства.

Това показва видео, генерирано от изкуствен интелект, и разпространено от японското правителство, за да предупреди 20-те милиона жители на Токио какво да очакват, ако вулканът Фуджи изригне.

Макар да няма индикации, че това предстои, Фуджи е активен вулкан. Последно е изригнал преди 318 години, което е известно като изригването Хоей.

Видеото, публикувано в неделя от Отдела за превенция на бедствия на Столичната управа на Токио, показва жена на оживена улица, която внезапно получава предупреждение на телефона си, че вулканът е изригнал.

„Моментът може да настъпи без никакво предупреждение“, казва разказвачът, преди видеото да премине към драматични кадри на големи облаци дим, излизащи от Фуджи.

Снимка: Tokyo Metropolitan Gov​ernment

Видеото предупреждава, че вулканичната пепел може да достигне Токио в рамките на два часа, което да доведе до опасност за здравето, както и до прекъсвания в електроснабдяването, трафика и разпределението на храна.

Кабинетът на правителството публикува отделно симулационно видео във вторник – Денят за превенция на вулканични бедствия в Япония – призовавайки хората да „визуализират конкретни сценарии“, за да бъдат по-добре подготвени.

На японците не са чужди силни земетресения и изригвания на вулкани. Страната се намира на територията на т.нар. Огнен пръстен, област с интензивна сеизмична и вулканична активност от двете страни на Тихия океан.

През изминалата година властите засилиха предупредителния си тон с надеждата да повишат нивото на бдителност на гражданите.

