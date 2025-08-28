Големи облаци дим се издигат от най-известната планина в Япония. За нула време вулканичната пепел се разпространява в гъсто населената столица Токио, замъглявайки въздуха и покривайки сгради и превозни средства.
Това показва видео, генерирано от изкуствен интелект, и разпространено от японското правителство, за да предупреди 20-те милиона жители на Токио какво да очакват, ако вулканът Фуджи изригне.
Макар да няма индикации, че това предстои, Фуджи е активен вулкан. Последно е изригнал преди 318 години, което е известно като изригването Хоей.
Видеото, публикувано в неделя от Отдела за превенция на бедствия на Столичната управа на Токио, показва жена на оживена улица, която внезапно получава предупреждение на телефона си, че вулканът е изригнал.
„Моментът може да настъпи без никакво предупреждение“, казва разказвачът, преди видеото да премине към драматични кадри на големи облаци дим, излизащи от Фуджи.
Видеото предупреждава, че вулканичната пепел може да достигне Токио в рамките на два часа, което да доведе до опасност за здравето, както и до прекъсвания в електроснабдяването, трафика и разпределението на храна.
Кабинетът на правителството публикува отделно симулационно видео във вторник – Денят за превенция на вулканични бедствия в Япония – призовавайки хората да „визуализират конкретни сценарии“, за да бъдат по-добре подготвени.
На японците не са чужди силни земетресения и изригвания на вулкани. Страната се намира на територията на т.нар. Огнен пръстен, област с интензивна сеизмична и вулканична активност от двете страни на Тихия океан.
През изминалата година властите засилиха предупредителния си тон с надеждата да повишат нивото на бдителност на гражданите.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK