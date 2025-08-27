dalivali.bg
Забраняват на учителите в Турция да ползват мобилни телефони в час

Предписанието е част от наръчника на турските учители за новата учебна година

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:22 ч. 27.08.2025 г.

Ново предписание на турското министерство на образованието, предвиждащо от учебната 2025-2026 г. учителите в Турция да не използват телефоните си по време на час, предизвика дебат в страната, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Предписанието, което е част от наръчника на турските учители за новата учебна година, предвижда разширяване на вече съществуващата забрана за употребата на телефони по време на час от страна на учениците в Турция, като приканва учителите също да не използват телефоните си по време на занятията, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

„Беше несъзнателно“: Транспортният министър на Турция шофира с 225 км/ч, проверявайки магистрала

В турското общество веднага се появиха разнопосочни мнения, като част от учителите в страната са на мнение, че телефоните са неизменна част от съвременното преподаване, най-вече заради употребата на електронни дъски и дигитални материали, предава БТА.

„В селските райони на страната често няма ток. В такива случаи използваме телефоните си, за да изпращаме материали на децата и да проведем часа си нормално“, споделя начална учителка, която доскоро е работила в малко населено място в Турция.

В същото време някои от учителите в Турция одобряват предписанието. „Телефоните не са задължителни за преподаването. Ако на учениците е забранено, учителите също трябва да дадат пример. Единственото истинско безпокойство е, когато възникнат спешни ситуации и се налага незабавна реакция“, споделя преподавател от турска гимназия.

Заловиха скъпоценни камъни за над 9 милиона евро в мащабна мрежа за контрабанда

Възходът на т. нар. учители инфлиуенсъри добави още един пласт към дебата, тъй като някои преподаватели заснемат видеоклипове със своите ученици, често монетизирайки съдържанието си чрез реклама, отбелязва още „Хюриет дейли нюз“.

