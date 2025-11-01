Полицията съобщава, че експлозия в сграда в кампуса на Харвардското медицинско училище в Бостън рано в събота сутринта изглежда е била умишлено деяние.

Полицейското управление на Харвардския университет съобщи, че малко преди 3 часа сутринта полицай е бил изпратен в сградата.

Когато полицаят пристигнал, за да разследва, видял двама души да бягат от сградата. Полицаят се опитал да ги спре, но не успял да ги идентифицира или да им попречи да си тръгнат, съобщава Си Би Ес.

По-късно полицаят отишъл на етажа, където се е задействала алармата, и установил, че на четвъртия етаж е имало експлозия. На мястото на инцидента е извикан и екипът за борба с палежите на пожарната служба на Бостън. Първоначалната оценка установи, че експлозията изглежда е била умишлена.

След това служители от полицейското управление на Бостън претърсиха сградата, за да търсят други устройства. Не бяха открити други устройства, съобщи полицията.

Говорител на ФБР заяви, че са на място след експлозията.

„Подпомагаме нашите партньори от полицейското управление на Харвардския университет и ще се въздържим от по-нататъшен коментар засега. Ще се обърнем към полицейското управление на Харвардския университет“, каза говорителят на ФБР. Няма съобщения за пострадали от експлозията.

Полицейското управление на Харвардския университет разследва експлозията заедно с местни, щатски и федерални правоохранителни органи.

Според отдела за планиране и дизайн на Харвардския университет, сградата „Голдънсън“ е построена през 1906 г. Тя е една от няколкото сгради на Харвард в кампуса на Бостън.

