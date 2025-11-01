Убийство е станало в София през изминалата нощ.
От СДВР съобщиха, че става въпрос за убийство в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон“. На място са изпратени екипи на полицията. По непотвърдена информация извършителят се издирва.
Няма данни за самоличността на жертвата. Образувано е досъдебно производство.
Очаквайте подробности!
