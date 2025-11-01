Гражданско-военният координационен център към Централното командване на САЩ публикува видео, което показва как членове на „Хамас“ ограбват камион с помощи, движещ се като част от хуманитарен конвой.

Помощите са били осигурени от международни партньори за жителите на Ивицата Газа, в случая - в северната част на Хан Юнис.

Координационният център е бил сигнализиран чрез видеонаблюдение от американски дрон MQ-9, който проследявал спазването на примирието между „Хамас“ и Израел.

Членовете на „Хамас“ извеждат шофьора до разделителната ивица на пътя и потеглят с превозното средство заедно с помощите в него. Настоящото състояние на мъжа е неизвестно.

През последната седмица международни партньори са доставяли ежедневно над 600 камиона с търговски стоки и помощи в Газа. Този инцидент подкопава тези усилия.

Близо 40 държави и международни организации, представени в координационния център, работят заедно, за да помогнат за хуманитарната, логистичната и охранителната помощ за Газа.

Миналата седмица „Ню Йорк Таймс“ съобщи, позовавайки се на двама израелски военни служители и служител от Министерството на отбраната на САЩ, че американските военни разполагат разузнавателни дронове над Ивицата Газа, за да гарантират, че Израел и "Хамас" спазват прекратяването на огъня. Полетите се извършват със съгласието на Израел.

Израел съобщава, че "Хамас" краде провизии от доставките на ООН и международни хуманитарни групи. От ООН посочват, че има значителен спад в разграбването на хуманитарна помощ в Газа, откакто влезе в сила прекратяването на огъня.

