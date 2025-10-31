Израел съобщи, че е идентифицирал останките на заложниците Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати от "Хамас" по-рано същия ден.

Сахар Барух, който има и българско гражданство, беше отвлечен от кибуца Беери в Газа и убит по време на неуспешна спасителна операция на армията два месеца по-късно. Той беше на 25 години, когато загина.

Амирам Купер, на 84 години по време на отвличането му, беше отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.

В изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху се посочва, че семействата на загиналите мъже са били уведомени след като „завърши процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Бойци отвлякоха 251 души като заложници по време на атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа.

Двама от отвлечените заложници имат българско гражданство – Сахар Барух, чието тяло беше върнато вчера, и Матан Ангрест, който беше освободен при влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня заедно с останалите живи заложници.

Досега бунтовниците са върнали останките на 17 от 28-те загинали заложници, които "Хамас" се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие с Израел, посредничено от САЩ.

В изявление кампанията „Форум на семействата на заложници и изчезнали лица“ изрази подкрепата си за семействата на Купер и Барух и призова за връщането на телата на останалите загинали заложници.

