Сръбският президент Александър Вучич заяви пред германското издание Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung (FAS), че Сърбия ще продължи да се стреми да поддържа добри отношения с Русия. Въпреки това Вучич определи изявлението на Руската служба за външно разузнаване (СВР) относно предполагаемите доставки на боеприпаси за Украйна като най-обидното твърдение срещу Сърбия, което някога е виждал.

В интервю, публикувано в уикенд изданието на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Вучич също така каза, че не вярва германската разузнавателна служба BND да обучава сръбски студенти, които протестират. Той обаче повтори твърдението, че антиправителствените протести в Сърбия до голяма степен са финансирани от чужбина и че техните лидери преди това са получавали финансова подкрепа от Германия.

Причината за разговора между журналиста Михаел Мартенс и Вучич бе статията „Фалшиви приятели“, публикувана във FAS преди две седмици, за отношенията между президента на Сърбия и руския му колега Владимир Путин. Вучич скоро след това поиска FAS „да отговори на някои точки, които просто не са верни“, а в интервюто, публикувано днес, заяви, че в тази статия „целият подход е грешен“.

„Да се говори за ‘фалшиви приятели’ само заради една тема и да се тълкува по начин, който не отговаря на истината, не е честно. Вярвам в приятелството и лоялността, но също така твърдо вярвам в интересите на държавите. Те са основата на международния ред“, каза сръбският лидер.

В отговор на коментара на Мартенс, че той и неговите министри казват, че Русия и Сърбия не са само приятели, а и съюзници, сръбският президент уточни, че той е казал, че са приятели. Попитан за изявленията на неговия близък съратник Александър Вулин, който нарича Сърбия и Русия „съюзници“, Вучич отговори, че Вулин не е член на Сръбската прогресивна партия (СПП) и вече не е част от сръбското правителство.

„Сърбия се опитва да поддържа добри отношения с Русия и ще продължи да го прави. Не е необходимо да правим същото като всички останали. Но означава ли това, че подкрепяме нарушаването на международното право и международния ред? Не, не го подкрепяме. Никога не сме казвали, че подкрепяме навлизането на войски в чужди територии. Винаги сме подкрепяли териториалната цялост на Украйна и ще продължим да я подкрепяме“, каза Вучич.

По време на обсъждането на подкрепата за Вучич от Москва, чиято Федерална служба за сигурност (ФСБ) заключи, че сръбската полиция не е използвала звукови оръжия срещу демонстрантите на 15 март, президентът на Сърбия заяви, че германската общественост трябва да знае, че Белград първо е потърсил помощ от американското Федерално бюро за разследване (ФБР), но също така, че действията на руската страна невинаги са били в полза на неговото правителство.

„Ако нещо ви устройва и се вписва във вашите идеи, тогава го приемате, но ако не ви устройва, тогава не ви интересува истината. Когато руската разузнавателна служба ме обиди мен и Сърбия два пъти наскоро, вие не написахте нищо за това. Руската служба СВР твърдеше, че продаваме боеприпаси на Украйна. Аз съм политически ветеран, разбирам езика на такива изявления. Това беше без съмнение най-обидното твърдение срещу Сърбия, което някога съм виждал“, каза Вучич.

С това той се позова на острата декларация от 29 май, в която СВР обвини Сърбия, че „се опитва да застреля Русия в гърба“, като продължава да снабдява Украйна с боеприпаси, а „очевидната цел“ на тези доставки е „убиването и осакатяването на руски военни и цивилното население на Русия“.

Относно неговото изявление от юли 2023 г., че има доказателства, че германски политически фондации финансират протести в Сърбия, Вучич каза, че не ги е оповестил публично, за да не натоварва отношенията между двете страни.

„Все още имам тези доказателства, но не искам да го правя. Не искам да обременявам нашите отношения. Представих тези доказателства на компетентните органи. Те казаха, че това просто е тяхната работа, че по този начин подкрепят неправителствени организации и че това е начинът, по който се опитват да влияят на обществото“, каза държавният глава.

Вучич отрече, че Германия директно плаща на хора да излизат на улиците и да протестират, като уточни, че германските фондации не правят това, но „финансират организации, които го правят“. Попитан за неговото скорошно изявление, че разузнавателните служби на три европейски държави са участвали в антиправителствените протести в Сърбия, но без да представи доказателства, Вучич каза, че „не си измисля неща, за да търси виновници за случващото се в Сърбия“.

„Никога не съм казвал, че всичко е организирано отвън. Но е добре финансирано от чужбина, защото тези хора нямат достатъчно средства да го плащат сами. Например онези студенти, които блокираха университетите, все пак трябва да ядат три пъти на ден. Това в по-голямата си част се плаща от чужбина“, каза той.

Вучич заяви, че не вярва твърдението на Центъра за социална стабилност, близък до него, да е вярно, а именно че германското разузнаване BND обучава протестиращите сръбски студенти, и подчерта, че „няма доказателства“ за това.

„Но е странно за мен, че студентите, които организират тези протести, най-важните лидери, преди това са получавали стипендии и финансова подкрепа от германската държава“, добави Вучич.

Попитан защо нарича политическите си опоненти „отрепки“ или „терористи“ и защо злепоставя върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина (БиХ) Кристиан Шмид, когото нарече „гаулайтер“, президентът заяви, че „това не се отнасяше лично за него, а за структурата на неговата институция“. „Приемах Шмид повече от веднъж. Но може би отидох твърде далеч, когато го нарекох гаулайтер“, добави той.

Попитан за изявленията на хора от неговото обкръжение, които той не е отрекъл, като например изказването на члена на председателството на СПП Владимир Джуканович за „освобождаването“ на Сребреница, Вучич заяви, че от идването си на власт през 2012 г. винаги е говорил с голямо уважение за жертвите в Сребреница.

„Никога не съм казвал това! Бях в Сребреница и отдадох почит на жертвите. През последните 13 години винаги съм говорил за жертвите с голямо уважение. Искам да завърша мандата си в мир и стабилност. Може би някои хора ще почувстват липсата на този подход, когато вече няма да съм на власт след две години“, каза той.

Вучич също така заяви, че вярва, че Сърбия трябва да стане част от ЕС, но че Съюзът не бива да се изненадва, че Белград поддържа добри отношения с държави, които не са признали независимостта на Косово. Попитан за притесненията, изразени от Европейския парламент, Съвета на Европа, наблюдателната мисия на ОССЕ и други организации относно изборната сигурност и спада на демокрацията в Сърбия, Вучич каза, че правителството в Белград „сътрудничи всеки ден“ с Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ (ODIHR).

