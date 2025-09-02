Слава, богатство, власт... Президентът на най-мощната държава в света има всичко, но това не му е достатъчно. Доналд Тръмп иска да бъде навсякъде, да преобрази САЩ по свой образ и да увековечи своето управление, пише списание "Вокс", цитирано от БГНЕС.

В интервю пред Playboy от 1990 г. магнатът в областта на недвижимите имоти, тогава в разцвета на силите си казва следното:. „Ние сме тук, живеем 60, 70 или 80 години, а после изчезваме. Печелим, печелим, а в крайна сметка това не тежи много в баланса“.

Междувременно мултимилиардерът имаше достатъчно време да повлияе, да прекрои контурите на президентската функция по свой образ... И не смята да спира дотук. Когато избирателите през 2020 г. му отказаха втори президентски мандат, той се опита да го отнеме чрез опит за държавен преврат. Сега, след като се върна на власт чрез изборите, той откри нова ера на безкрайна корупция, брутална репресия, ускорен супермасизъм и преди всичко безнаказаност: той не си отказва нищо и никой не може да си позволи да му откаже нещо, защото рискува да бъде незабавно „уволнен“.

За Абдала Файяд, кореспондент на списание "Вокс", Доналд Тръмп не иска да бъде само значима политическа фигура, а и културна икона: „Именно тази страна на Тръмп започва да обяснява един от най-странните аспекти на неговото президентство: значението, което той отдава на естетиката, и агресивния начин, по който налага своя стил и лични вкусове на Америка. Дали става дума за това да превърне Белия дом в подобие на частните си резиденции или да направи изкуството своя любима тема, Тръмп се опитва да промени фундаментално начина, по който се възприема американското правителство. С други думи, когато гледаме правителствените сгради и институции, Тръмп иска да виждаме само него – след като си тръгне“.

По време на кариерата си в недвижимите имоти в Ню Йорк Доналд Тръмп искаше да придобие най-големите и най-високите сгради в света и да ги облече в злато: показно демонстриране на богатство и характерна кичозност, които още през 70-те години го превърнаха в олицетворение на алчния капитализъм. Стилът не се е променил, но средствата са се увеличили.

Днес Тръмп пренася тези демонстрации на парадност и сила, като разполага стелт бомбардировачи B-2, за да бомбардира Иран или да впечатли Русия, разполага армията по улиците на Вашингтон или просто издава укази, целящи да превърнат федералните сгради в неокласически постройки, имитиращи стила на Римската империя.

Не е необичайно неговият лозунг „Make America Great Again” („Да върнем величието на Америка”), който украсява известните яркочервени шапки на поддръжниците на президента, да отстъпи място на варианта „Trump Was Right About Everything” („Тръмп беше прав за всичко”). Всъщност, „величието“, към което се стреми, е преди всичко това на Доналд Тръмп, който вижда себе си като олицетворение на цяла Америка за вечни векове чрез своите пророчески думи.

В музеите той иска да пренапише историята на страната, което нанесе на Смитсонианската институция, която управлява 21 музея, библиотеки и изследователски центрове, лош удар под формата на указ, с който Доналд Тръмп я упреква, че не показва колко САЩ са „най-СЕКСИ страната в света“.

„Макар че президентите рядко страдат от липса на его, те поне често се опитват да покажат, че Америка е по-голяма от тях. Това, което отличава Тръмп, е, че той не се интересува особено от идеалистичната визия за Америка. Той се интересува само от величието и авторитарната тенденция да се идентифицира толкова дълбоко със страната си, че двете стават неразделни“, казва още Абдала Файяд.

Залогът не е само въпрос на имидж, нито дори на конюнктурна политика, която неговият наследник би могъл да промени: това е и културен поврат, който предполага дълбоки промени в нормите и възприемането на американския начин на живот.

