Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе мерки за налагане на по-строги ограничения върху продължителността на престоя на чуждестранни студенти и журналисти в Съединените щати.

Това е поредната стъпка за затягане на законната имиграция в страната.

Съгласно предложената промяна, чужденците няма да могат да пребивават в Съединените щати с студентски визи за повече от четири години, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Чуждестранните журналисти ще могат да остават само 240 дни, макар че ще могат да кандидатстват за удължаване с допълнителни периоди от 240 дни – с изключение на китайските журналисти, които ще получават само 90 дни.

Досега Съединените щати обикновено издаваха визи за срока на образователната програма на студента или задачата на журналиста, макар че никоя неимигрантска виза не е валидна за повече от 10 години.

Предложените промени бяха публикувани във Федералния регистър, като се даде кратък срок за обществено обсъждане, преди да влязат в сила.

Министерството на вътрешната сигурност на Тръмп твърди, че неопределен брой чужденци удължават неопределено време обучението си, за да могат да останат в страната като „вечни студенти“.

„Твърде дълго миналите администрации позволяваха на чуждестранни студенти и други притежатели на визи да остават в САЩ практически безсрочно, което създаваше рискове за сигурността, струваше неизмерими суми от парите на данъкоплатците и поставяше в неравностойно положение американските граждани“, посочи министерството.

То не обясни как американските граждани и данъкоплатци са били ощетени от чуждестранните студенти, които според статистиката на Министерството на търговията са допринесли с повече от 50 милиарда долара за американската икономика през 2023 г.

През академичната 2023-24 година САЩ приеха над 1,1 милиона международни студенти, повече от всяка друга страна, което представлява важен източник на приходи, тъй като чужденците обикновено плащат пълна такса за обучение.

Група, представляваща лидерите на колежите и университетите в САЩ, осъди последната мярка като ненужна бюрократична пречка, която се намесва в академичното вземане на решения и може да отблъсне потенциални студенти, които иначе биха допринесли за научните изследвания и създаването на работни места.

„Това предложено правило изпраща послание към талантливи хора от цял свят, че техният принос не се цени в САЩ“, каза Мириам Фелдблум, президент и главен изпълнителен директор на Алианса на президентите за висше образование и имиграция.

„Това не само е в ущърб на международните студенти, но и отслабва способността на колежите и университетите в САЩ да привличат най-добрите таланти, което намалява нашата глобална конкурентоспособност“, добави тя.

