Гуверньорът на Федералния резерв Лиза Кук е завела дело срещу администрацията на американския президент Доналд Тръмп, с което цели да отмени опита му да я освободи от поста, съобщава AP. Това поставя началото на безпрецедентна съдебна битка, която може сериозно да промени традиционната независимост на Федералния резерв от политическо влияние.

Жалбата настоява съдът да блокира освобождаването ѝ и да „потвърди статута ѝ“ като член на управителния съвет на институцията.

Ако съдилищата признаят правото на Тръмп да я отстрани, това би разширило значително влиянието на президента върху една от последните независими агенции във Вашингтон. Повечето наблюдатели очакват случаят да стигне до Върховния съд.

Никога досега президент не е опитвал да уволни гуверньор на Федералния резерв в 112-годишната му история. Това се случи, след като Тръмп публикува писмо в социалните медии в понеделник, 25 август, заявявайки, че Кук е освободена. Той обоснова решението си с твърдения за ипотечна измама от 2021 г., извършена преди назначаването ѝ в борда.

Върховният съд вече е посочвал, че президентът няма право да освобождава представители на Фед заради различия в политиката, но може да го направи „по причина“ – например при доказано нарушение или служебно неизпълнение. Кук обаче не е обвинена в престъпление.

В иска си адвокатът ѝ, Абе Дейвид Лоуел, твърди, че обвиненията не са свързани с дейността ѝ като гуверньор и не са доказани. Освен това тя не е получила възможност да отговори на тези твърдения. „Недоказаното и спекулативно обвинение, че гуверньор Кук е могла да сбърка при попълването на ипотечен формуляр преди изслушването ѝ в Сената, не представлява ‘основателна причина’ за освобождаване“, се казва в документа.

Искът подчертава още, че ако президентът може да уволнява членове на борда заради различия в политиката, независимостта на институцията ще бъде сведена до илюзия.

Решението на Тръмп идва на фона на поредица от негови атаки срещу председателя на Фед Джером Пауъл и останалите членове на комисията за лихвените проценти, които според него не намаляват достатъчно бързо краткосрочната лихва, сега на ниво 4.3% след понижение от един процентен пункт в края на миналата година.

Федералният резерв има огромна власт върху икономиката на САЩ чрез регулирането на краткосрочните лихви, които влияят върху разходите по кредити – от ипотеките и автокредитите до бизнес заемите.

Ако съдът одобри отстраняването на Кук, това може да отслаби независимостта на Фед, която му позволява да предприема непопулярни мерки като вдигане на лихвите. По-слабо независим Фед би могъл да доведе до по-високи разходи за американците, тъй като инвеститорите биха изисквали по-висока доходност за облигациите, за да компенсират риска от по-висока инфлация в бъдеще.

