Властите в Истанбул въвеждат нови мерки в борбата с агресивното привличане на клиенти по улиците на града

Властите в Истанбул обявиха нови мерки, целящи да спрат собствениците на магазини от агресивното привличане на клиенти по улиците на града - дългогодишен проблем, който е причина за чести оплаквания от посетителите на турския мегаполис, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

С решение на валията на Истанбул Давут Гюл, изпратено днес до компетентните органи, търговците в града се задължават да инсталират записващи звук и картина камери, които да записват случващото се пред и около магазините им, като изрично им се забранява да преследват, приближават и принуждават по какъвто и да е начин преминаващите покрай магазина им хора да влязат в техния обект.

Наред с тези мерки изрично се забранява на търговците да предлагат продуктите си или малко количество от тях „за проба“ извън търговските си обектите, както и да установяват физически контакт с минувачи. Вдигането на шум и каквото и да е друго поведение, целящо привличането на клиенти, също ще бъде санкционирано.

С нововъведението на собствениците и служителите в истанбулските магазини ще бъде разрешено единствено да приканват минувачи към магазините си, поздравявайки ги с „добре дошли“ без да се отдалечават на повече от 50 см от предната витрина на обекта си.

В решението на валийството се подчертава, че мерките се въвеждат, тъй като „Истанбул, с богатото си историческо и културно наследство, е домакин на милиони местни и чуждестранни туристи всяка година, а осигуряването на тяхната безопасност и комфорт е от съществено значение за обществения ред и международния имидж на града“.

Наред със затягането на мерките, новата инициатива предвижда и засилване на проверките на общинската и националната полиция и използването на дронове и боди камери за по-добър контрол. В същото време се предвиждат и сурови глоби за нарушителите, като според наредбата еднократно неспазване на правилата ще води до затваряне на обекта за три дни, повторно нарушение – до затваряне на обекта за пет дни, а трето нарушение – до затваряне на обекта за 10 дни.

По официални данни между януари и август Истанбул е приел 12,4 милиона чуждестранни туристи, което представлява 34,9 процента от всички международни туристически посещения в Турция за първите осем месеца на годината.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase