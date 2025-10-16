„#HakanTosunNerede“ – „Къде е Хакан Тосун?“ С този хаштаг приятели, колеги и правозащитни организации започват да търсят независимия турски журналист, след като той изчезва вечерта на 10 октомври.

20 часа по-късно семейството му разбира, че Тосун е приет в болница в безсъзнание, след като е бил жестоко пребит с удари в главата в истанбулския квартал Есенюрт, докато се прибирал към дома си. В понеделник, 13 октомври, лекарите съобщиха за смъртта му, предаде БГНЕС.

„Познавам Хакан от Акбелен... Работим в изключително трудни условия и въпреки това Хакан запази честта си. Толкова ли е евтин животът на един журналист в тази страна? Нашият приятел беше пребит до смърт посред улицата“, каза с гняв журналистката Ейлюл Дениз Яшар пред болницата.

Двама души са арестувани, но близките на Тосун твърдят, че разследването е белязано от нередности, включително забавянето на неговата идентификация. Под хаштага #HakanTosunaNeOldu („Какво се случи с Хакан Тосун?“) общественият натиск за справедливост расте, съобщава „Балкански курир“.

Сестрата на журналиста, Йознур Тосун, заяви: „Има много въпросителни, но ще получим отговор на всеки един от тях.“ Журналистът от Halk TV Умут Таштан също изрази съмнения относно хода на разследването, като разкри, че видеозаписи от две охранителни камери не са били използвани, а според информация на място близки на един от заподозрените дори са иззели камера от улицата, където е извършено нападението.

Хакан Тосун беше сред най-уважаваните независими репортери и документалисти в Турция, известен с работата си по екологични и социални теми. Последният му пост в социалните мрежи разказваше за съпротивата на жителите на Хатай срещу конфискацията на земите им след разрушителното земетресение.

През годините той засне редица документални филми, сред които „Големият марш на Анадола“ (2011), посветен на активисти, протестиращи срещу екологични нарушения, и „Съпротивата на Валидебаг“, за опазването на застрашена гора в Истанбул.

