Журналистът и собственик на турския вестник „Гюнъшъгъ“ Мехмет Нафиз Коджа е бил прострелян в крака при въоръжено нападение пред офиса на изданието в източния град Елязъг, съобщава в. „Биргюн“.

Инцидентът е станал вчера по обяд.

Нападателят е произвел един изстрел, след което е избягал. Полицията е прегледала записите от охранителните камери и по-късно е заловила извършителя.

Пострадалият журналист е бил откаран по спешност в болница, където е опериран и остава под лекарско наблюдение.

Нападението идва само ден след като турските медии съобщиха за смъртта на друг журналист – Хакан Тосун, пребит от неизвестни лица в Истанбул миналата събота. Случаят предизвика силна реакция от страна на опозицията и журналистическите организации, които определиха смъртта му като „подозрителна“.

