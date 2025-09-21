Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.

Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

„Днес, за да възродим надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение с две държави, Обединеното кралство официално признава Държава Палестина“, написа в Х британският премиер Кийр Стармър.

Обединеното кралство исторически е било твърд поддръжник на Израел, но позицията му се промени, след като Израел засили офанзивата си в Газа.

През юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае официално Държавата Палестина, ако Израел не предприеме „съществени стъпки“ към примирие с "Хамас" до началото на сесията на Общото събрание на ООН през септември.

Очакваното обявяване се случи преди сесията на Общото събрание на ООН, където около 10 други държави, включително партньорът на Великобритания в Г-7 Франция, също възнамеряват да признаят палестинска държава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK