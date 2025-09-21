Няколко европейски страни се готвят да признаят палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН. Днес се очаква това да направят Португалия и Великобритания.

По-късно през деня ще има изявление на британския премиер Киър Стармър, в което ще обяви решението.

То бележи значителна промяна във външната политика на страната и предизвика остра критика от израелското правителство, семействата на заложниците и някои консерватори.

Утре държавата Плаестина ще признаят още западни страни.

Сред тях Белгия, Канада и Франция - инициаторът на хода.

Въпросът за израело-палестинския конфликт и така нареченото "решение за две държави" ще бъде водеща тема на сесията на ООН.

