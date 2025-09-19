Френското МВР нареди на префектите да спрат показването на палестински знамена върху кметства и други обществени сгради следващата седмица, когато Париж ще признае официално палестинската държава.

„Принципът на неутралитет в обществената служба забранява подобни показвания“, се казва в телеграма на МВР, копие от която беше видяно от AФП в петък. Всички решения на кметовете да развяват палестинското знаме трябва да бъдат отнесени до съдилищата, заяви министерството.

Войната на Израел срещу Газа е гореща тема във Франция и не е необичайно да се видят знамена, висящи от прозорците в Париж и другаде. Няколко френски кметове вече обявиха намерението си да развяват палестинското знаме върху кметствата си следващата седмица.

В понеделник Франция ще признае официално Държавата Палестина на Общото събрание на ООН. Предупреждението от МВР дойде, след като лидерът на социалистите Оливие Фор призова палестинското знаме да бъде развято върху кметствата в понеделник, когато еврейските поклонници също празнуват празника Рош Хашана или еврейската Нова година.

МВР обаче заяви, че всяко подобно излагане би било равносилно на „вземане на страна в международен конфликт“. „Следователно е уместно“, се казва в телеграмата, „да се поиска от кметовете, които показват такива знамена на обществените си сгради, да престанат да го правят, и в случай на отказ или неспазване“ да се отнесат решенията на тези кметове до административните съдилища.

Съдилищата ще решат

Лидерът на социалистите Фор заяви в петък, че префектите нямат правомощия да забраняват подобни демонстрации. „Съдилищата ще решат, ако е необходимо“, каза той в X. „Един напускащ министър трябва да управлява ежедневните дела, а не да се стреми символично да се противопоставя на решението на президента за признаване на палестинска държава“, добави Фор, визирайки министъра на вътрешните работи Бруно Ретайлло.

Франция очаква обявяването на новия състав на кабинета, след като миналата седмица Макрон назначи близкия си съюзник Себастиан Льокорню за нов премиер, за да разреши задълбочаващата се политическа криза.

Няколко френски кметства трябваше да премахнат палестинските знамена след съдебни решения. През юни съд разпореди кметицата на източния град Безансон да премахне палестинското знаме, заявявайки, че тя е „нарушила принципа на неутралност на обществените услуги“, като е издигнала знамето. Ан Виньо отвърна, че е „шокирана“ от решението. „Осъждането на клане и подкрепата за гладуващи хора под бомбардировки вече не е ли кауза, която ни обединява под знамето на Републиката?“, каза тя в изявление.

Същия месец кметът на южния град Ница трябваше да премахне израелските знамена от фасадата на кметството след съдебно разпореждане. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Макрон, че следва политика на „умилостивяване“ на „Хамас“. Макрон заяви в четвъртък, че признаването на палестинската държава би изолирало „Хамас“. Няколко други лидери обявиха намерението си официално да признаят палестинската държава по време на срещата на върха на ООН.

