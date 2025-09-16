dalivali.bg
Нетаняху - роднина на Хитлер: Ердоган с критики към израелския премиер

Ердоган нарече атаката срещу преговорния екип на Хамас явна провокация срещу международния ред

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:59 ч. 16.09.2025 г.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува израелския премиер Бенямин Нетаняху за израелската атака срещу преговорния екип на Хамас в Катар миналата седмица.

„Идеологически Нетаняху е като роднина на Хитлер. Точно както Хитлер не можа да предвиди поражението, което го очакваше, Нетаняху ще срещне същата съдба“, заяви Ердоган при завръщането си от Доха, където присъства на извънредна арабско-ислямска среща на върха след израелския въздушен удар.

Ердоган нарече атаката срещу преговорния екип на Хамас „явна провокация срещу международния ред и международното право“. Той посочи, че израелското ръководство е „превърнало радикалното си мислене в нищо повече от убийствена мрежа, изградена върху фашистка идеология“, предаде Анадолската агенция.

Турският президент също така коментира признаването на Палестина от западните страни. Той заяви, че това ще окаже допълнителен натиск върху Израел, и обеща да повдигне отново въпроса в ООН.

Ердоган изрази надежда, че „фронтът на човечеството ще получи по-широка подкрепа“ на предстоящото Общо събрание на ООН.

Той засегна и дипломацията на Турция в Либия, подчертавайки защитата на суверенитета и единството на страната. „Ние сме ангажирани с опазването на суверенитета, териториалната цялост и политическото единство на Либия и всичките ни действия се ръководят от тези цели“, каза Ердоган.

Държавният глава отбеляза, че Турция подкрепя легитимното правителство в Триполи от самото начало, докато последните политики са насочени към отваряне на дипломатически канали с Източна Либия. „Това отразява многоизмерните дипломатически усилия на Турция, регионалната ѝ визия и ангажимента ѝ за постигане на мир“, отбеляза той.

Ердоган каза също, че одобрението от администрацията в Бенгази на споразумението за морска юрисдикция, подписано между Турция и Триполи, ще бъде „значителна печалба по международното право“. 

