Европейският съюз предупреди, че израелското сухопътно нападение над град Газа ще доведе до още повече смъртни случаи и разрушения и ще влоши и без това „катастрофалната“ хуманитарна ситуация в територията.
„ЕС последователно призовава Израел да не засилва операцията си в град Газа“, заяви говорителят на ЕС Ануар Ел Ануни.
„Военната интервенция ще доведе до още по-голямо разрушение, още повече смъртни случаи и още повече разселени хора, а ние ясно заявихме, че това ще влоши и без това катастрофалната хуманитарна ситуация и ще застраши живота на заложниците“, добави той, цитиран от БТА.
Британският външен министър Ивет Купър осъди израелската наземна атака срещу град Газа като „напълно безразсъдна и ужасяваща“ и призова за незабавно прекратяване на огъня.
„Това само ще доведе до още повече кръвопролития, ще убие още повече невинни цивилни и ще изложи на опасност останалите заложници“, написа Купър в публикация в X.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK