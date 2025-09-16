Лондон: Атаката на Израел срещу град Газа е безразсъдна и ужасяваща

Европейският съюз предупреди, че израелското сухопътно нападение над град Газа ще доведе до още повече смъртни случаи и разрушения и ще влоши и без това „катастрофалната“ хуманитарна ситуация в територията.

„ЕС последователно призовава Израел да не засилва операцията си в град Газа“, заяви говорителят на ЕС Ануар Ел Ануни.

„Военната интервенция ще доведе до още по-голямо разрушение, още повече смъртни случаи и още повече разселени хора, а ние ясно заявихме, че това ще влоши и без това катастрофалната хуманитарна ситуация и ще застраши живота на заложниците“, добави той, цитиран от БТА.

Британският външен министър Ивет Купър осъди израелската наземна атака срещу град Газа като „напълно безразсъдна и ужасяваща“ и призова за незабавно прекратяване на огъня.

„Това само ще доведе до още повече кръвопролития, ще убие още повече невинни цивилни и ще изложи на опасност останалите заложници“, написа Купър в публикация в X.

