„Голямо клане“: Безмилостни бомбардировки на Израел над Газа

Тази нощ Израел бомбардира град Газа, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио подкрепи офанзивата му в опустошената палестинска територия, предаде АФП, позовавайки се на свидетели.

Порталът "Аксиос" съобщи, че "Израел е започнал сухопътно настъпление в град Газа".

Снимка: Ройтерс

„Има тежки, безмилостни бомбардировки над град Газа и опасността продължава да се увеличава“, коментира Ахмед Газал, добавяйки, че домовете са разрушени, а жителите са заклещени под руините.

Говорителят на гражданската защита на Газа Махмуд Басал заяви пред AФП, че „бомбардировките в град Газа все още продължават и броят на смъртните случаи и ранените продължава да нараства“.

„Има загинали, ранени и изчезнали хора под развалините след израелските въздушни удари, срещу жилищен комплекс близо до площад "Ал-Шава" в град Газа“, каза той, описвайки го като „голямо клане“.

Снимка: Ройтерс

Израелските военни не коментират тези информации. Ограниченията на израелските медии и ограниченият достъп на място възпрепятстват независимата проверка на информациите на различните страни.