Опити за възстановяване на диалога в Близкия изток след новата ескалация в региона през последните дни.

В Израел американският държавен секретар Марко Рубио продължава разговорите с премиера Нетаняху след израелските удари по лидери на „Хамас“ в Доха.

А в Катар лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави се събират на специална среща.

Очаква се арабските страните да излязат с обща позиция.

Според агенция Ройтерс в текстовете е отбелязано, че израелският удар в Доха застрашава усилията за нормализиране на отношенията между Израел и арабските държави.

Израел обяви, че ударите в Катар са били насочени срещу лидери на радикалната палестинска групировка „Хамас“, с която воюва в ивицата Газа от октомври 2023 г.

