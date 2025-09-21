Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава би застрашило оцеляването на Израел. Той обеща да се противопостави на такива усилия в ООН следващата седмица, предаде АФП.

„Ще трябва да се борим както в ООН, така и във всички други форуми, срещу фалшивата пропаганда, насочена срещу нас, и срещу призивите за създаване на палестинска държава, която би застрашила нашето съществуване и би била абсурдно възнаграждение за тероризма“, заяви Нетаняху пред кабинета си. „Международната общност ще чуе нашата позиция по този въпрос в следващите дни“.

Британският вицепремиер Дейвид Лами заяви, че по-късно на 21 септември премиерът Киър Стармър ще обяви признаването на Палестина от Великобритания.

Нетаняху добави, че войната на Израел с ливанската групировка Хизбула е създала възможност за мир с Ливан и Сирия.

„Нашите победи в Ливан срещу Хизбула са отворили прозорец за възможност, която преди нашите последни операции и действия дори не беше представяна: възможността за мир с нашите северни съседи. Водим преговори със сирийците – има известен напредък, но все още предстои дълъг път“, подчерта министър-председателят, цитиран от БГНЕС.

