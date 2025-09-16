„Виждаме безкрайни военни действия и спирала на насилие от двете страни и това поставя във все по-дълбока изолация Израел. Германия започна да спира военни доставки за Израел, Арабски държави започват да се отдръпват. Великобритания, Франция, Канада ще признаят Палестинската държава и това е показателно за изолацията на Израел“.

Това каза в предаването „Лице в лице“ Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“.

„Нетаняху води политика, която обслужва личния му интерес, а не този на Израел. С военни средства само не може да си гарантираш дългосрочно сигурността. Виждаме огромни противоречия между военното ръководство на страната и премиера Нетаняху“, посочи още Иванов.

По думите му трябва да се помисли как да се излезе от тази спирала на насилие.

„Тези разрушения и това, което преживяват хората в Газа, тези деца, които сега са 10-12 годишни, те се радикализират и се изпълват с омраза към Израел.Има нарастващ процент откази на резервисти да се явят в израелската армия. Не знаем какви са плановете на израелската армия“, обясни той.

„Израел има правото да се защитава срещу терористични въпроси, но каква е крайната стратегия, защото имаше много призиви, че е моментът да се постигне споразумение за прекратяване на огъня и управлението в Газа да бъде поето от международна коалиция от арабски държави или от някакви външни сили, така че „Хамас“ да бъдат изтласкани. Единственият начин е компромис“, каза Ивайло Иванов.

Експертът коментира и войната Русия – Украйна.

„Крайната цел на Путин е промяна на европейската архитектура за сигурност. Бонус би било, ако НАТО бъде разединен и отслабен. За да бъде реализирана тази цел, Украйна трябва да бъде ликвидирана като суверенна държава. Дори и да има примирие, то няма да продължи дълго“, каза още Иванов.

Целия разговор вижте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK