Външната министърка на Великобритания Ивет Купър днес предупреди Русия, че нейните набези в територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство, предаде Ройтерс.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО", посочи още тя.

"Изявленията на редица страни от НАТО водят до по-нататъшна ескалация с Русия"

"Призивите на редица страни от НАТО да се реагира по-агресивно на инциденти с нарушаване на въздушното пространство водят до по-нататъшна ескалация". Това коментира междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто пред ТАСС в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН.

"Да, ние сме абсолютно загрижени за събитията, които могат да доведат до по-нататъшна ескалация на този конфликт. От самото начало, преди три години и половина, ние много ясно дадохме да се разбере, че най-лошият вариант би бил пряка конфронтация между НАТО и Русия. А пряката конфронтация между НАТО и Русия е равносилна на много сериозен риск от започване на война. А ние не искаме това", каза Сиярто пред руската агенция.

