10-годишното споразумение изтича през февруари 2026 г. Руският президент Владимир Путин е готов да удължи с още една година ограниченията за ядрени оръжия със Съединените щати, съобщава NBC News. Настоящият договор „Нов СТАРТ“ изтича през февруари 2026 г.

Според анализатори предложението на Кремъл цели да предотврати опасна надпревара във въоръжаването между двете най-големи ядрени сили в света, докато потенциално се водят преговори за ново споразумение.

Путин предупреди, че прекратяването на договора „Нов СТАРТ“ от 2010 г. би имало „негативни последици за глобалната стабилност“. Руският лидер подчерта, че Москва ще спазва числовите ограничения на договора само ако САЩ направят същото и се въздържат от действия, които подкопават съществуващия баланс на възпиране.

Договорът „Нов СТАРТ“, подписан от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев, ограничава двете държави до 1550 разположени ядрени бойни глави и 700 разположени ракети и бомбардировачи. Предложението на Путин идва на фона на нарастващо напрежение между НАТО и Русия след последни нарушения на въздушното пространство на Естония и Полша от руски военни самолети.

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), Русия разполага приблизително с 4309 ядрени бойни глави, а Съединените щати – с 3700, като заедно контролират над 80% от световния ядрен арсенал. Федерацията на американските учени изчислява, че общият ядрен запас на Русия достига близо 5460 бойни глави, от които 1718 са разположени.

Путин заяви, че след предложеното едногодишно удължаване Русия ще оцени ситуацията и ще реши дали да запази тези „доброволно наложени ограничения“. Той предупреди, че Русия е „готова да отговори на всяка нова заплаха не само с думи, но и със сила“, отразявайки по-широките промени в ядрената доктрина на Москва.

Криза в контрола над въоръженията и бъдещи преговори

Предложението се появява на фона на това, което SIPRI описва като „опасна нова ядрена надпревара“, в момент когато режимите за контрол над оръжията са сериозно отслабени. С изтичането на „Нов СТАРТ“ на 5 февруари 2026 г. това е последното оставащо ядрено споразумение между Вашингтон и Москва.

Американският президент Доналд Тръмп вече е изразявал интерес към разговори за контрол над ядрените оръжия, като през юли заяви пред журналисти, че иска да запази ядрените ограничения и е започнал работа по удължаването на договора. Тръмп също така е предложил включването на Китай в бъдещи преговори, но Пекин е отхвърлил участие в тристранни разговори.

Ако споразумението не се поднови, двете държави ще може да надхвърлят настоящите ограничения за първи път от над три десетилетия, което би могло да дестабилизира глобалното ядрено възпиране и да стимулира други страни да ускорят собствените си ядрени програми.

