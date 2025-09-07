Генералният директор Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент до 25 държави в света биха могли да разполагат с ядрени оръжия.

"Без да искам да сея паника, но рискът от ядрен конфликт днес е по-голям, отколкото в миналото", каза Гроси в интервю, публикувано в днешния брой на италианския ежедневник "Република", цитиран от БТА.

Според експертите в момента в света има девет ядрени сили. Това са петте страни постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай, както и Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел, сочи доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира и информация от Международната кампания за забрана на ядреното оръжие.

"Процесът на разоръжаване или контролирано намаляване на ядрените арсенали е в застой", отбеляза директорът на МААЕ.

"Тези, които притежават ядрени оръжия, произвеждат още повече, включително Китай", добави той.

По думите на Гроси все по-често се говори за тактически ядрени удари, което той описа като тревожно.

Той заяви, че е загрижен от факта, че лидерите на няколко държави са обявили намерението си да се сдобият с ядрени оръжия. По думите му това са важни страни в района на Азия, в Западна Азия и Персийския залив.

"Свят с 20 до 25 страни, разполагащи с ядрено оръжие, е непредсказуем и опасен", подчерта Гроси.

Взети заедно деветте държави, разполагащи с ядрено оръжие, притежават приблизително 12 000 ядрени оръжия, като Русия и САЩ разполагат с около 10 700 от тях.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK