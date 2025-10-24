dalivali.bg
Възрастен мъж е замерял минувачи с банкноти от 50 евро в гръцки град

На мястото е пристигнал полицейски патрул, който е отвел възрастния човек с белезници

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:39 ч. 24.10.2025 г.

Възрастен мъж от градчето Аргос Орестико край Кастория в Северозападна Гърция по неизяснени причини е излязъл от дома си и е започнал да хвърля по минувачите банкноти от по 50 евро, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. 

Според репортажа мъжът е излязъл от жилището си и е започнал първоначално да вика по минувачите. После обаче ситуацията е взела неочакван обрат, когато извадил от джоба си пачка банкноти и е започнал да ги хвърля на улицата.

Минувачите са се обезпокоили за здравето на мъжа и са информирали властите. На мястото е пристигнал полицейски патрул, който е отвел възрастния човек с белезници, след което се е погрижил за събирането на хвърлената сума. 

Познаваме ли отличителните знаци на еврото и как да разпознаем измама?

Мъжът е бил отведен в полицейския участък, където, след оценка на ситуацията и поведението му, е било преценено, че трябва да бъде насочен към медицинско заведение за психично здраве.

В момента той е на лечение в психиатричната клиника в Козани, където получава необходимата медицинска и психологическа подкрепа.

