По-малко от три месеца до въвеждането на общата европейска валута у нас - бизнесът и потребителите се готвят за приемането на еврото.

А МВР предупреждава, че се очакват измами и повече фалшиви банкноти. Знаем ли как да разпознаем истинското евро?

Отличителните знаци на общата европейска валута са няколко.

Върху банкнотата от 20 евро от серията „Европа“, например, разгледана срещу светлината се вижда прозорче с портрет, воден знак и осигурителна нишка.

На някои места на банкнотата има поредица от миниатюрни букви. Този микротекст може да се прочете с помощта на лупа като текстът е отчетлив, а не неясен.

Снимка: bTV

Готови ли са домакинствата и бизнесът да разпознават фалшификатите - провери Румяна Стоилкова.

Даниел Кирилов ползва евро при почти всяко пътуване в чужбина, но казва, че не се вглежда в защитните знаци и не е сигурен дали би разпознал фалшификат.

В пекарната, където пазарува Даниел, признават, че не искат да търпят загуби, защото за тях те могат да се окажат много по-големи, ако приемат фалшиви банкноти. Затова предстои специално обучение на служителите на каса.

Снимка: bTV

„Не можем да си позволим най-висок клас машинки с каквито работят банките, където като инвестиция би било голяма сума, но за на е непосилно, така че ще се ограничим до устройства, които не са много скъпи. Бюджетни са, но се надяваме да ни подскажат, ако има такива банкноти“, каза Невена Айвазова, собственик на пекарна.

Фалшивите банкноти най-често са от 20 и 50 евро, защото хората по-малко се заглеждат в тях, отколкото в тези от 100, посочват екперти.

„Да погледнем водния знак на банкнотата или така наречения регистър на проглед - това е изтъняване в структурата на банкнотата и когато го погледнем срещу светлината ще видим, че оттам светлината минава по-бързо и по-лесно. Повечето фалшиви банкноти това, е, че създават рисунка на регистъра на проглед, но рисунката, тъй като е в текстурата и тя не позволява на регистъра на проглед на светлината да минава повече“, заяви Макс Баклаян.

Снимка: bTV

И още съвети как да разпознаем банкнотите - повечето фалшификати са по-добре направени от лицевата страна, защото хората гледат повече нея, докато от обратната страна образите не са ясни. Холограмата на гърба на бакнотата също изглежда като рисунка, обясняват още експертите.

