Схемата „Сменен IBAN“: Измамените фирми вече са 70, загубите - за над 5 млн. евро

Как става кражбата на средства и как да се предпазят компаниите?

Мария Аладжова Мария Аладжова

Публикувано в  12:25 ч. 12.10.2025 г.

Десетки пострадали и загуби за милиони заради онлайн измама. От началото на годината досега 70 български фирми вече са с щети за около 5 милиона евро заради схемата „Сменен IBAN“.

Обиски и арести в България и още 4 държави заради криптоизмама за над 100 млн. евро

Как става кражбата на средства и как да се предпазят компаниите?

Всичко започва с имейл на служебната поща, че банковата сметка, по която фирмата превежда пари за получената стока или услуга, е сменена. Зад това писмо обаче обикновено стоят така наречените „нигерийски групи“, които в продължение на седмици следят кореспонденцията на фирмата.

„И в точно избран имейл изпращат съобщение на българската компания от името на техния контрагент да бъде наредена сумата. Този достъп е откраднат или от заразен компютър, или от някоя фишинг кампания“, каза ст. комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция „Киберпрестъпност“, ГДБОП.

Снимка: bTV

Сумите, които изтичат към измамниците, са огромни. Пикът е миналата година, когато ужилените фирми у нас са 130 с общи загуби, възлизащи на 13 милиона евро. И сега, почти всяка седмица в ГДБОП се получават подобни сигнали.

„Миналата година имахме една компания, която изпрати няколко милиона евро“, казва ст. комисар Димитров.

МВР срещу измамите с евро: Как да бъдат опазени най-уязвимите - възрастните хора?

Затова експертите предупреждават - съобщение за сменена сметка и молба за превод на средства по нея е първият и най-важен сигнал, че става дума за измама.

„Огромна част от финансовите средства които губят не само български компании, от това нещо страдат компании от цял свят. Потъват в лапите на организираната престъпност в Нигерия най-вече, където нигерийските измамници използват тези пари за закупуване на жилища, яхти, скъпи коли и скъп живот“, заяви Димитров.

