София
сега Незначителна облачност 14°
20 Разкъсана облачност 13°
21 Незначителна облачност 12°
22 Незначителна облачност 11°
23 Слънчево 10°
Незначителна облачност
Космическо време
В силите за сигурност в Ивицата Газа няма да участват държави, които Израел не желае

Това заяви държавният секретар Марко Рубио, който е на посещение в еврейската държава

Публикувано в  19:45 ч. 24.10.2025 г.

В международните сили за сигурност в Ивицата Газа няма да участват държави, които Израел не желае.

Това заяви държавният секретар Марко Рубио, който е на посещение в еврейската държава.

Желание за участие изявява и Турция, но Израел се противопоставя заради турската подкрепа за палестинците. 

Топ дипломатите на САЩ и Русия обсъдиха бъдещата среща между Тръмп и Путин

Визитата на Рубио е втората само за седмица, след посещението на вицепрезидента Джей ди Ванс.

И двамата предупредиха, че Съединените щати няма да допуснат Израел да анексира Западния бряг, който е част от палестинската автономия.

И че в стабилизирането на Газа няма да участват агенциите на ООН, които според Рубио са "агенти на Хамас". 

Все още 13 тела на загинали заложници са в Газа - откриването им е трудно

“Има много държави, на които е предложено да го направят. Очевидно е, че когато сформирате тези сили, те ще трябва да са страни, с които Израел се чувства комфортно, и същевременно, които са в добри отношения с Израел”, каза Марко Рубио, държавен секретар на САЩ.

