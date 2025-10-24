В силите за сигурност в Ивицата Газа няма да участват държави, които Израел не желае

В международните сили за сигурност в Ивицата Газа няма да участват държави, които Израел не желае.
Това заяви държавният секретар Марко Рубио, който е на посещение в еврейската държава.
Желание за участие изявява и Турция, но Израел се противопоставя заради турската подкрепа за палестинците.
Визитата на Рубио е втората само за седмица, след посещението на вицепрезидента Джей ди Ванс.
И двамата предупредиха, че Съединените щати няма да допуснат Израел да анексира Западния бряг, който е част от палестинската автономия.
И че в стабилизирането на Газа няма да участват агенциите на ООН, които според Рубио са "агенти на Хамас".
“Има много държави, на които е предложено да го направят. Очевидно е, че когато сформирате тези сили, те ще трябва да са страни, с които Израел се чувства комфортно, и същевременно, които са в добри отношения с Израел”, каза Марко Рубио, държавен секретар на САЩ.
