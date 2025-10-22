Установена е самоличността на двамата мъртви заложници, които "Хамас" предаде снощи на екип на Международния червен кръст.

Това са 38-годишният Тамир Адар и 85-годишният Арие Залманович.

Все още 13 тела на загинали заложници са в Газа. От терористичната ораганизация твърдят, че откриването им е трудно заради разрушенията в ивицата.

В Израел продължава посещението на американския вицепрезидент Джей ди Ванс, а утре се очаква и държавният секретар Марко Рубио. Целта е подкрепа за успешното прилагане на мирния план за прекратяване на огъня в Газа.

