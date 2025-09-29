В Сърбия снощи се проведоха митинги под надслов "Гражданите против блокадите" в 167 селища из страната, включително Белград, Нови Сад и Ниш, съобщи сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

По данни на сръбското Министерство на вътрешните работи на митингите са присъствали общо 157 000 души, сред които и сръбският президент Александър Вучич, премиерът Джуро Мацут, външният министър Марко Джурич и министърът на образованието Деян Вук Станкович

Вълна от почти ежедневни протести начело със студенти обхвана Сърбия след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., в резултат на което загинаха 16 души.

Като част от протестите студентите блокираха факултети в страната. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на гарата. Те настояват виновните да понесат наказателна и политическа отговорност, както и да бъдат проведени предсрочни парламентарни избори.

По време на протестите се стигна и до сблъсъци между протестиращи и полиция, като имаше и задържани демонстранти.

Митингите снощи бяха организирани от организацията „Център за обществена стабилност“ и са продължение на започналите преди около пет седмици контрапротести на няколко места в Сърбия. Паралелно с контрапротестите снощи са били организирани и митинги на още 22 места, на които са присъствали около 4000 граждани и за които не е било съобщено предварително. Не се е стигнало до сблъсъци или нарушаване на реда на никое от събиранията.

Сръбският президент Вучич коментира пред местни медии, че "няма никакво съмнение, че народът е жертва на блокадите" на факултети в страната. Той присъства на митинга в град Обреновац и заяви, че Сърбия е успяла да преодолее "най-тежките времена".

В Белград гражданите се събраха пред сградата на РТС и представиха искания към медията. Те поискаха освобождаване на медията от "революционните бандити, които блокират РТС отвътре и месеци наред лъжат народа", смяна на ръководни кадри, поемане на пълна отговорност за всички, които, "макар платени от гражданите", са участвали в "опита за преврат" и са нарушили нормалната работа на националната медия.

Те заявиха, че очакват изпълнение на исканията им до 30 дни и заплашиха, че ако това не се случи, ще продължат с протестите, докато не бъде сменено цялото ръководство на РТС.

"Не е сръбско да се мълчи и народът няма повече да мълчи", заявиха събралите се граждани.

