10 месеца след трагедията в Нови Сад повдигнаха обвинения на 13 души за рухналата козирка на гарата в града.
Сред тях са бившият министър на строителството, бивши директори на жп инфраструктурата, проектанти, строители и надзорни лица.
Сръбската прокуратура поиска задържането им под стража, забрана за заемане на публични длъжности и пълно обезщетение на семействата на жертвите.
При инцидента на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.
Оттогава пламнаха масови протести срещу ширещата се корупция, бездействието на властите и липсата на отговорност. Президентът Александър Вучич дори обяви, че ще подаде оставка.
