Австралийски изследователи са тествали четири различни вида материали, устойчиви на ухапвания от акула.

Целта е да бъде оценен потенциала им за намаляване на нараняванията и загубата на кръв при ухапвания във водата, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Финансираното от правителството проучване е тествало ефикасността на четири материала за неопренови костюми, устойчиви на ухапвания от хищните риби.

Търсенията ефект е намаляване на травмите, потенциално причинявани от бели или тигрови акули - т.е. видовете, които най-често се свързват с фатални срещи с хора.

Новите неопренови костюми, които включват здрави и леки влакна, често използвани във ветроходните въжета, и полиетилен с ултрависоко молекулно тегло, предлагат както гъвкавост, така и защита, се казва в изявлението, като се добавя, че традиционните защитни костюми са се оказали твърде тежки и неподходящи за сърф или гмуркане.

Изследователите са оценили потенциала на всеки материал за намаляване на нараняванията от бели и тигрови акули, като са определили травмите от ухапвания в четири категории с нарастваща тежест, вариращи от „повърхностни“ до „критични“.

