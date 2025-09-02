8-годишно момче е било ухапано от акула, докато се е гмуркало с шнорхел край бреговете на Кий Ларго, Флорида, съобщиха властите.

Инцидентът е станал около 15:24 ч. в понеделник, съобщи шерифската служба на окръг Монро.

Жертвата е била транспортирана по хеликоптер от до болница в Маями.

Властите са уведомили бреговата охрана на САЩ и Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида за инцидента.

Все още не е ясно какво е състоянието на момчето.

Това нападение е поредната среща с акули в района на Флорида Кийс. През юли миналата година 37-годишен мъж оцеля след множество ухапвания от бича акула, докато плува близо до риф край Кий Уест.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK