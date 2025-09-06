Сърфист загина в събота на плаж в Сидни, след като е бил ухапан от предполагаема голяма акула, съобщиха властите.

Около 10 ч. сутринта местно време е получен сигнал за мъж, претърпял тежки наранявания, на плажа Лонг Рийф на северните плажове на Сидни в щата Нов Южен Уелс, Австралия, пише ABC News.

Неидентифицираният мъж е бил изваден от морето на брега. Той е починал на място.

Две части от дъска за сърф са открити. Самоличността на мъжа предстои да бъде установена.

Властите са затворили плажа и са извикали експерти, за да определят вида на акулата.

Плажовете между Манли и Нарабийн също са затворени „в очакване на допълнителни съвети“, съобщи полицията.

