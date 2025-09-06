Мъж е загинал на плаж в Сидни, след като е бил нападнат от „голяма акула“, съобщи полицията на австралийския щат Нов Южен Уелс.

Спешните служби са извадили мъжа от сутрешните вълни на брега на Лонг Рийф Бийч, но той „е починал на място“, се казва в изявление на полицията.

Според информацията две части от сърф дъска са били извадени и отнесени за съдебна експертиза.

Полицията на щата съобщи, че спешните служби са реагирали след като са получили сигнал малко след 10:00 ч. местно време в събота, че „мъж е получил критични наранявания“.

Самоличността на жертвата все още не е потвърдена.

Местните полицейски служители и експерти ще работят заедно, за да „определят вида на акулата, участвала в инцидента“.

Инцидентът доведе до затварянето на популярната зона в Сидни, известна като Северните плажове.

Снимка: Reuters

Последната смъртоносна атака на акула в района на Сидни е била през 2022 г., когато Саймън Нелист – британски инструктор по гмуркане, е бил нападнат от голяма бяла акула. Преди това не е имало смъртоносни атаки от 1963 г.

В Австралия обикновено се регистрират около 20 нападения от акули годишно, като повечето от тях са в Нов Южен Уелс и Западна Австралия.

Исторически погледнато, смъртта от ухапване от акула е рядкост. В повече от век на регистрирани данни смъртността от нападения от акули в Австралия е 0,9 – по-малко от един човек годишно, пише Би Би Си.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK