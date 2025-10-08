"Основната мисия на Европейския съюз е да запази мира. Днес това означава да имаме капацитет да възпираме агресията и провокациите, идващи от Русия", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебатите в Европейския парламент, посветени на скорошните нарушения на въздушното пространство и критичната инфраструктура на държавите от ЕС.

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира. Капацитет, който е готов. Да отговори на променящата се същност на войната. И трябва да сме способни да реагираме на момента. Работата вече започна. Свидетели сме на най-големия скок в разходите за отбрана в историята на ЕС“, отбеляза Фон дер Лайен.

През последните две седмици руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, а дронове прелетяха над критични обекти в Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия.

Подводни кабели бяха прекъснати в ЕС, летища и логистични центрове бяха парализирани от кибератаки, а избори бяха обект на злонамерена кампания за влияние, припомни председателят на ЕК.

"Един инцидент може да е грешка, два – съвпадение, но три инцидента. Това е умишлена и целенасочена кампания срещу Европа. И Европа трябва да отговори", заяви Фон дер Лайен.

ЕС предприе контрамерки срещу тези заплахи, „за да се гарантира безопасността на европейските граждани“, изтъкна тя.

По думите ѝ „Русия води последователна и ескалираща кампания, целяща да разколебае нашите граждани, да изпита нашата решителност, да раздели ЕС и да отслаби подкрепата за Украйна“.

"Европа трябва да отговори. Но ние не трябва само да реагираме, а и да възпираме. Русия иска да всее раздор. Трябва да отговорим с единство", призова Урсула фон дер Лайен.

Тя акцентира също и върху нов европейски проект, наречен "Бдителност по източния фланг" (Eastern Flank Watch), както и върху идеята за стена от дронове.

„Това ще е нашият отговор на реалностите на съвременната война. Тази система за противодействие на дронове ще бъде щит за целия ЕС, включително за южния фланг, и трябва да бъде проектирана така, че да отговаря на широк спектър от предизвикателства, от природни бедствия до борба с международната организирана престъпност, от проследяване на миграцията до контрол на руския сенчест флот“, заяви председателят на ЕК.

Според нея Украйна може да помогне при защитата на въздушното пространство, моретата и територията на източните държави от ЕС.

„Не става въпрос само за източната граница на ЕС, която в момента е приоритетна, а за това, че ни е необходим всеобхватен подход“, допълни тя.

