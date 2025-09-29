Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че последните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са мобилизирали подкрепата в Германия за контрамерки, които да държат руската агресия под контрол.

„Сега всички в Германия, включително и крайнодясната партия AfD, признават, че суверенитетът ни е засегнат. Това имаше напълно обратния ефект от този, който Москва целеше – обедини ни и ни стегна зад съюзниците ни в Естония, Полша и Румъния“, каза Вадефул по време на Форума за сигурност във Варшава.

AfD, най-голямата опозиционна партия в Бундестага, досега се противопоставяше на по-широка военна подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руските атаки.

