Безпрецедентен мълчалив бойкот. Такъв беше осъществен не къде да е, а в централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Женева, съобщава анадолската агенция.

Знаковият бойкот беше насочен към американския посланик в ООН Мишел Тейлър, която трябваше да запази самообладание и да не прекъсне преждевременно речта си, въпреки че докато говореше, вместо лицата на присъстващите в залата, тя виждаше техните гърбове.

Темата на речта на Тейлър беше случващото се в Близкия изток и по-конкретно: позицията на САЩ, които подкрепят Израел във войната с признатата от Европейския съюз за терористична организация "Хамас".

Посланикът на САЩ Мишел Тейлър държа речта си като част от от периодичния преглед на Комитета за съответствието на страната с Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR) в Женева.

Several participants protest US official's speech at UN by turning their backs https://t.co/zSOjCeSEQx pic.twitter.com/e5LaiwCPTc