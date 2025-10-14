Улица в реки, отнесени пътища и мостове: Десетки са загиналите при наводненията в Мексико (ГАЛЕРИЯ)

Спасители се бориха, за да достигнат до хора, откъснати от опустошителните наводнения, които отнеха 64 живота в Централно и Източно Мексико, а други 65 са обявени за изчезнали.

Проливните дъждове удариха няколко мексикански щата миналата седмица, превръщайки улиците в реки, предизвиквайки свлачища и отнасяйки пътища и мостове.

Десетки малки общности останаха недостъпни дни след потопа, а жителите работеха неуморно, за да разчистят пътищата за доставка на храна и други стоки.

Снимка: Ройтерс

Президентката Клаудия Шейнбаум заяви, че са задействани около 10 000 войници с лодки, самолети и хеликоптери, които са част от спасителните усилия и за доставка на храна и вода за бедстващите.

Снимка: Ройтерс

Отворени са приюти за разселените от домовете им, а хеликоптери летят напред-назад, за да доставят основни продукти на хората, откъснати от останалия свят. „Необходими са много полети... за да се доставят достатъчно храна и вода“, каза държавният глава пред репортери.

Снимка: Ройтерс

Според Лаура Веласкес, ръководителка на мексиканската служба за гражданска защита, щатите Веракрус, Идалго и Пуебла са най-силно засегнати от наводненията, причинени от дни на проливни дъждове. Само в Идалго бе съобщено за 43 души за изчезнали.

Снимка: Ройтерс

Тя актуализира броя на загиналите, който само 12 часа по-рано той беше 47, което е показателно за бързо разгръщащия се мащаб на бедствието. Мексико е засегнато от особено проливни дъждове тази година, включително рекордни за столицата Мексико Сити.

