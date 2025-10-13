Пороен дъжд причини мащабни наводнения в североизточната испанска област Каталуния, като заля улици, домове и автомобили и остави хората блокирани в жилищата и колите им.

Проливните валежи дойдоха само ден след като силни дъждове предизвикаха хаос в транспорта на Средиземноморския остров Ибиса.

Местни медии публикуваха кадри на буйни кафяви водни потоци, които преминават през улиците и отнасят автомобили.

Снимка: Ройтерс

Националната метеорологична агенция AEMET обяви най-високата степен на тревога – червен код – в провинция Тарагона, предупреждавайки за до 180 милиметра валежи за 12 часа в делтата на река Ебро.

#NSTTV Severe flooding has hit Spain’s Catalonia region after torrential rain triggered red alerts, trapping residents, halting trains and prompting mass safety warnings.



Read more at: https://t.co/TeLSOE5D6q pic.twitter.com/fnatpjaHZH — New Straits Times (@NST_Online) October 13, 2025

Говорителят на каталунската противопожарна служба Ориол Корбела съобщи, че хората са били изненадани от бурята и са останали блокирани „в превозни средства, сгради и на приземни етажи“. Кметът на град Санта Барбара, Жозеп Люис Гимено, определи ситуацията като „много напрегната“, след като валежите се засилиха през нощта.

Според него местните потоци и дерета са „напълно прелели и са залели целия център на града, влачейки всичко по пътя си – контейнери, автомобили и отломки“.

Снимка: Ройтерс

В селището Годал кметът Алексис Албиол говори за „момент на хаос“, заявявайки, че „всички автомобили, които се намираха в близост до дерето, бяха отнесени и разпръснати из целия град“.

Той добави, че никой от жителите не си спомня толкова силен порой в толкова кратко време.

Метеорологичната станция в Мас де Барберанс отчете почти 272 милиметра дъжд през уикенда, съобщи регионалната метеослужба Meteocat. За щастие няма съобщения за пострадали или изчезнали хора.

Железопътният трафик по средиземноморския коридор между Барселона и Валенсия беше спрян за неопределено време, съобщиха от националната железопътна компания Renfe. Спасителни екипи евакуираха шофьори, блокирани на наводнена магистрала близо до град Ампоста. Каталунските служби за спешна помощ отчетоха рязко увеличение на сигналите след 17:00 ч., достигайки 998 обаждания.

Major flooding hits La Ràpita, Montsià. (Catalonia, Spain) pic.twitter.com/78QLoqar0w — PatriotN (@An14711567) October 13, 2025

Гражданската защита на Каталуния разшири зоната на масово телефонно предупреждение, призовавайки хората да не пътуват и да избягват водни обекти, като обхвана район от около 100 километра по крайбрежието и вътрешността. Регионалният премиер Салвадор Иля обяви, че всички учебни, спортни и социални дейности ще бъдат прекратени в пет особено уязвими района и призова жителите да останат по домовете си и да работят дистанционно.

Пороите заляха и популярния туристически остров Ибиса за втори път в рамките на две седмици, след като бурята се придвижи на изток и север към Средиземно море, след като вече беше ударила югоизточна Испания. Миналата година регионът Валенсия преживя най-смъртоносните наводнения в страната от десетилетия насам, а някои от пострадалите общини отмениха учебните занятия и събития на открито заради нови предупреждения за силни валежи.

Експертите предупреждават, че изменението на климата увеличава риска и интензитета на подобни бедствия, тъй като по-топлата атмосфера задържа повече водни пари, а затоплящото се Средиземно море ускорява изпарението, създавайки условия за екстремни валежи и разрушителни наводнения.

Снимка: Ройтерс

