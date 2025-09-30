Тежки наводнения на испанските острови Ибиса и Форментера. Проливните дъждове превърнаха улиците на популярните туристически дестинации в кални реки.
Десетки автомобили останаха под вода.
Учебните занятия бяха прекратени, а насрочените медицински прегледи – отменени.
Испанското военно звено за спешни ситуации беше изпратено на място, като се очаква подкрепление от Майорка и Валенсия.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK