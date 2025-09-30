Тежки наводнения на испанските острови Ибиса и Форментера. Проливните дъждове превърнаха улиците на популярните туристически дестинации в кални реки.

Десетки автомобили останаха под вода.

Учебните занятия бяха прекратени, а насрочените медицински прегледи – отменени.

Испанското военно звено за спешни ситуации беше изпратено на място, като се очаква подкрепление от Майорка и Валенсия.

